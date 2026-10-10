PESCARA - Sono in corso sulle montagne del Pescarese, nel territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella, le operazioni di soccorso e recupero di un gruppo di ragazzi in difficoltà durante un'escursione. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni, di cinque giovani sorpresi dal maltempo mentre percorrevano il sentiero B5 - Rava del Ferro. Gli escursionisti sarebbero stati individuati e i tecnici del Soccorso Alpino stanno cercando di raggiungerli. Lanciato l'allarme al 112 attorno alle 19, si è subito attivata la macchina dei soccorsi, che coinvolge, oltre al Cnsas Abruzzo, i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.