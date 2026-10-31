FIRENZE, 31 OTT - Da sei ore è chiuso il tratto sulla A1 Milano-Napoli tra Barberino di Mugello e Calenzano, verso Firenze, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 270+600, nella galleria Santa Lucia dove un Tir si è ribaltato con la conseguente dispersione di parte del carico, costituito da collettame. Attualmente il tratto risulta ancora chiuso per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante e del carico disperso. Ci sono circa 5 km di coda in corrispondenza dell'uscita - resa temporaneamente obbligatoria - di Barberino di Mugello. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Autostrade indica i percorsi alternativi a chi viaggia verso Firenze: dopo l'uscita obbligatoria a Barberino di Mugello, si consiglia di percorrere la Sp8 "Militare Barberinese" e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano. Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Firenze, si consiglia di percorrere la A15 in direzione La Spezia, proseguire sulla A12 in direzione Pisa e sulla A11 in direzione Firenze, per poi rientrare in A1. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Sasso Marconi, percorrere la SS64 Porrettana in direzione Pistoia, proseguire sulla A11 in direzione Firenze e rientrare successivamente in A1.