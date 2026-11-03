BRESCIA - Questa mattina alle 9,18 sulla strada SPbs469 D1, all'altezza di Capriolo, nel Bresciano, a causa di uno scontro frontale tra un'autocisterna e un autocompattatore, l'autista dell'autocisterna è deceduto sul posto. Il 39enne conducente autocompattatore ha invece riportato traumi multipli ed è stato trasportato in Codice Giallo in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia.

trl/red