( A N S A ) - B O Z E N , 5 A U G - D e r I n t e r m i n i s t e r i e l l e A u s s c h u s s f ü r W i r t s c h a f t s p l a n u n g u n d n a c h h a l t i g e E n t w i c k l u n g ( C o m i t a t o i n t e r m i n i s t e r i a l e p e r l a p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a e l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e , C I P E S S ) h a t d i e F i n a n z i e r u n g d e s 5 . B a u l o s e s d e s B r e n n e r b a s i s t u n n e l s ( B B T ) g e n e h m i g t . F ü r d i e i t a l i e n i s c h e S e i t e w u r d e e i n e I n v e s t i t i o n v o n i n s g e s a m t 4 5 6 , 7 7 M i l l i o n e n E u r o b e w i l l i g t . D i e E n t s c h e i d u n g e r f o l g t e i n e W o c h e n a c h d e m h i s t o r i s c h e n T u n n e l d u r c h s c h l a g a m 2 8 . J u l i , b e i d e m d i e T u n n e l r ö h r e n v o n i t a l i e n i s c h e r u n d ö s t e r r e i c h i s c h e r S e i t e u n t e r d e m B r e n n e r z u s a m m e n g e f ü h r t w u r d e n . D a s C I P E S S i s t e i n G r e m i u m d e r i t a l i e n i s c h e n R e g i e r u n g , d a s f ü r d i e G e n e h m i g u n g u n d F i n a n z i e r u n g s t r a t e g i s c h e r I n f r a s t r u k t u r v o r h a b e n v o n n a t i o n a l e m I n t e r e s s e z u s t ä n d i g i s t . M i t s e i n e m B e s c h l u s s v o m 4 . A u g u s t h a t d a s K o m i t e e g r ü n e s L i c h t f ü r d a s v o r l e t z t e B a u l o s d e s B r e n n e r B a s i s t u n n e l s g e g e b e n . " I c h f r e u e m i c h s e h r , d a s s d a s v o r l e t z t e B a u l o s d e s B B T d i e Z u s t i m m u n g d e s C I P E S S e r h a l t e n h a t " , e r k l ä r t M o b i l i t ä t s l a n d e s r a t D a n i e l A l f r e i d e r . " D i e s i s t e i n w e i t e r e r w i c h t i g e r M e i l e n s t e i n a u f d e m W e g z u r F e r t i g s t e l l u n g d i e s e s a u ß e r g e w ö h n l i c h e n e u r o p ä i s c h e n I n f r a s t r u k t u r p r o j e k t s , d a s S ü d t i r o l m i t T i r o l v e r b i n d e t u n d e i n e s c h n e l l e , s i c h e r e u n d w e t t b e w e r b s f ä h i g e S c h i e n e n v e r b i n d u n g z w i s c h e n I t a l i e n u n d d e m H e r z e n E u r o p a s s c h a f f e n w i r d . " D a s 5 . B a u l o s u m f a s s t d i e l e t z t e n w e s e n t l i c h e n b a u l i c h e n M a ß n a h m e n , d i e f ü r d i e F e r t i g s t e l l u n g d e s T u n n e l s e r f o r d e r l i c h s i n d . D a s d a r a u f f o l g e n d e u n d l e t z t e 6 . B a u l o s w i r d d i e b a h n t e c h n i s c h e A u s r ü s t u n g d e s T u n n e l s b e t r e f f e n . " E s l i e g e n z w a r n o c h w i c h t i g e A r b e i t e n v o r u n s , a b e r w i r b e f i n d e n u n s l a n g s a m a u f d e r Z i e l g e r a d e n d i e s e s J a h r h u n d e r t p r o j e k t s " , e r k l ä r t A l f r e i d e r . ( A N S A ) . Y S U - V A L