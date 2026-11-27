Cinque escursionisti sono stati soccorsi sui Pirenei francesi dopo essere rimasti bloccati dalla neve durante due distinte escursioni. Gli interventi, effettuati domenica 22 novembre 2026, hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza in montagna e sulla necessità di affrontare gli itinerari invernali con un'adeguata preparazione.

Il primo allarme è scattato nei pressi del rifugio Estagnous, nel massiccio del Mont Valier, dove tre persone non erano più in grado di proseguire. Una seconda richiesta di aiuto è arrivata dalla zona del rifugio Portillon, nell'Alta Garonna, dove altri due escursionisti si erano trovati in difficoltà.

In entrambi i casi è stato necessario mobilitare l'elicottero con a bordo il personale specializzato del soccorso in montagna. Tutte e cinque le persone sono state recuperate illese. Secondo i soccorritori, tuttavia, entrambe le operazioni avrebbero potuto essere evitate con maggiore esperienza, preparazione e attrezzature adeguate.

Da qui l'appello rivolto a chi frequenta la montagna durante la stagione invernale: informarsi sulle condizioni della neve, consultare le previsioni meteorologiche, valutare le difficoltà dell'itinerario e calcolare attentamente i tempi di percorrenza.

A chi non possiede sufficiente esperienza viene raccomandato di rivolgersi ai professionisti della montagna. L'obiettivo è anche quello di evitare interventi non necessari, consentendo ai soccorritori di concentrare uomini e mezzi sulle emergenze realmente imprevedibili.