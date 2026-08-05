(ANSA) - BOZEN, 5 AUG - Auf der Tagesordnung der Ministerratssitzung vom 4. August stand unter anderem das Sammelgesetz, mit dem das Südtiroler Bildungswesen an aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen angepasst wird. Nach der Genehmigung durch den Landtag im Juni war dem Bildungsomnibus nun mit der Behandlung im Ministerrat ein weiterer wichtiger Schritt bevor gestanden: Nachdem einige Punkte bereits vorab präzisiert und geklärt werden konnten, wird der Ministerrat das Landesgesetz nicht anfechten. "Damit wurde eine wichtige Hürde genommen, um wichtige Neuerungen schon mit dem Schuljahr 2026/27 angehen und umsetzen zu können", betont Bildungslandesrat Philipp Achammer. Zu im Bildungsomnibus vorgesehenen Neuerungen zählen unter anderem die Ausweitung der individuellen Bildungspläne zur Sprachförderung und eine bessere Mitsprache von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen sowie derer Eltern und Lehrpersonen. Außerdem werden künftig Praktika im Bildungsbereich mit einem Taschengeld vergütet und die Kann-Bestimmung vorgesehen, die Bewertungsabschnitte zu reduzieren (sprich: ein Zeugnis anstelle von zwei Zeugnissen im Schuljahr). Besonders hervorzuheben ist auch die erstmalige Möglichkeit auf den Zugang zur Freien Universität Bozen für jene, die den Meisterbrief vorweisen können. Dies ist auf Studiengänge beschränkt, die dem beruflichen Fachbereich des Meisterbriefes entsprechen. Diese Bestimmung wurde auch vom Unterrichtsministerium ausdrücklich begrüßt. "Diese Änderung ist eine besonders wichtige: Einerseits wird damit die Berufsbildung in Südtirol wertgeschätzt, denn darin wird die Basis für den Meistertitel gelegt. Andererseits erweitern wir die Möglichkeiten für all jene, die sich nach dem Abschluss einer Meisterausbildung weiter qualifizieren möchten. Wir beschreiten damit einen Weg, der in Italien erstmalig eingeschlagen, doch vor allem im deutschsprachigen Ausland schon länger verfolgt wird", betont Achammer. Änderungen am Gesetz wird es zur Einführung der Mitwirkungspflicht der Eltern geben: "Um eine Anfechtung des Bildungssammelgesetzes zu vermeiden, haben wir mit Minister Giuseppe Valditara vereinbart, den Passus zu den Sanktionen vorerst aus dem Gesetz zu nehmen und eine Überarbeitung vorab zu akkordieren", sagt Landesrat Achammer. (ANSA). YSU-WA
Bildungsomnibus, grünes Licht aus Rom Weg frei für Studienzugang für Meisterberufe
5 agosto 2026 • 06:57