( A N S A ) - B O Z E N , 5 A U G - A u f d e r T a g e s o r d n u n g d e r M i n i s t e r r a t s s i t z u n g v o m 4 . A u g u s t s t a n d u n t e r a n d e r e m d a s S a m m e l g e s e t z , m i t d e m d a s S ü d t i r o l e r B i l d u n g s w e s e n a n a k t u e l l e E n t w i c k l u n g e n u n d H e r a u s f o r d e r u n g e n a n g e p a s s t w i r d . N a c h d e r G e n e h m i g u n g d u r c h d e n L a n d t a g i m J u n i w a r d e m B i l d u n g s o m n i b u s n u n m i t d e r B e h a n d l u n g i m M i n i s t e r r a t e i n w e i t e r e r w i c h t i g e r S c h r i t t b e v o r g e s t a n d e n : N a c h d e m e i n i g e P u n k t e b e r e i t s v o r a b p r ä z i s i e r t u n d g e k l ä r t w e r d e n k o n n t e n , w i r d d e r M i n i s t e r r a t d a s L a n d e s g e s e t z n i c h t a n f e c h t e n . " D a m i t w u r d e e i n e w i c h t i g e H ü r d e g e n o m m e n , u m w i c h t i g e N e u e r u n g e n s c h o n m i t d e m S c h u l j a h r 2 0 2 6 / 2 7 a n g e h e n u n d u m s e t z e n z u k ö n n e n " , b e t o n t B i l d u n g s l a n d e s r a t P h i l i p p A c h a m m e r . Z u i m B i l d u n g s o m n i b u s v o r g e s e h e n e n N e u e r u n g e n z ä h l e n u n t e r a n d e r e m d i e A u s w e i t u n g d e r i n d i v i d u e l l e n B i l d u n g s p l ä n e z u r S p r a c h f ö r d e r u n g u n d e i n e b e s s e r e M i t s p r a c h e v o n S c h ü l e r i n n e n u n d S c h ü l e r n m i t B e h i n d e r u n g e n s o w i e d e r e r E l t e r n u n d L e h r p e r s o n e n . A u ß e r d e m w e r d e n k ü n f t i g P r a k t i k a i m B i l d u n g s b e r e i c h m i t e i n e m T a s c h e n g e l d v e r g ü t e t u n d d i e K a n n - B e s t i m m u n g v o r g e s e h e n , d i e B e w e r t u n g s a b s c h n i t t e z u r e d u z i e r e n ( s p r i c h : e i n Z e u g n i s a n s t e l l e v o n z w e i Z e u g n i s s e n i m S c h u l j a h r ) . B e s o n d e r s h e r v o r z u h e b e n i s t a u c h d i e e r s t m a l i g e M ö g l i c h k e i t a u f d e n Z u g a n g z u r F r e i e n U n i v e r s i t ä t B o z e n f ü r j e n e , d i e d e n M e i s t e r b r i e f v o r w e i s e n k ö n n e n . D i e s i s t a u f S t u d i e n g ä n g e b e s c h r ä n k t , d i e d e m b e r u f l i c h e n F a c h b e r e i c h d e s M e i s t e r b r i e f e s e n t s p r e c h e n . D i e s e B e s t i m m u n g w u r d e a u c h v o m U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m a u s d r ü c k l i c h b e g r ü ß t . " D i e s e Ä n d e r u n g i s t e i n e b e s o n d e r s w i c h t i g e : E i n e r s e i t s w i r d d a m i t d i e B e r u f s b i l d u n g i n S ü d t i r o l w e r t g e s c h ä t z t , d e n n d a r i n w i r d d i e B a s i s f ü r d e n M e i s t e r t i t e l g e l e g t . A n d e r e r s e i t s e r w e i t e r n w i r d i e M ö g l i c h k e i t e n f ü r a l l j e n e , d i e s i c h n a c h d e m A b s c h l u s s e i n e r M e i s t e r a u s b i l d u n g w e i t e r q u a l i f i z i e r e n m ö c h t e n . W i r b e s c h r e i t e n d a m i t e i n e n W e g , d e r i n I t a l i e n e r s t m a l i g e i n g e s c h l a g e n , d o c h v o r a l l e m i m d e u t s c h s p r a c h i g e n A u s l a n d s c h o n l ä n g e r v e r f o l g t w i r d " , b e t o n t A c h a m m e r . Ä n d e r u n g e n a m G e s e t z w i r d e s z u r E i n f ü h r u n g d e r M i t w i r k u n g s p f l i c h t d e r E l t e r n g e b e n : " U m e i n e A n f e c h t u n g d e s B i l d u n g s s a m m e l g e s e t z e s z u v e r m e i d e n , h a b e n w i r m i t M i n i s t e r G i u s e p p e V a l d i t a r a v e r e i n b a r t , d e n P a s s u s z u d e n S a n k t i o n e n v o r e r s t a u s d e m G e s e t z z u n e h m e n u n d e i n e Ü b e r a r b e i t u n g v o r a b z u a k k o r d i e r e n " , s a g t L a n d e s r a t A c h a m m e r . ( A N S A ) . Y S U - W A