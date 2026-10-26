STRASBURGO - Alain Berset, segretario generale del Consiglio d'Europa, congratula gli studenti serbi per la loro vittoria alle elezioni parlamentari, indicando che l'organizzazione, di cui la Serbia è uno Stato membro, "è lieta che l'ex presidente Vucic abbia accettato il risultato e si sia impegnato a garantire una transizione democratica pacifica". "Il Consiglio d'Europa è pronto a collaborare con la leadership serba democraticamente eletta per rafforzare i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto", afferma Berset. "La vostra perseveranza, energia e impegno nei confronti dei principi europei e del futuro della Serbia vi hanno portato fin qui. Potete contare sul nostro sostegno", dice il segretario generale.
Berset (Consiglio d'Europa) si congratula con la Lista degli studenti serbi
26 ottobre 2026 • 09:07