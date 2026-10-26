STRASBURGO - Alain Berset, segretario generale del Consiglio d'Europa, congratula gli studenti serbi per la loro vittoria alle elezioni parlamentari, indicando che l'organizzazione, di cui la Serbia è uno Stato membro, "è lieta che l'ex presidente Vucic abbia accettato il risultato e si sia impegnato a garantire una transizione democratica pacifica". "Il Consiglio d'Europa è pronto a collaborare con la leadership serba democraticamente eletta per rafforzare i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto", afferma Berset. "La vostra perseveranza, energia e impegno nei confronti dei principi europei e del futuro della Serbia vi hanno portato fin qui. Potete contare sul nostro sostegno", dice il segretario generale.