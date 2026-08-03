( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - D e r S ü d t i r o l e r B a u e r n b u n d ( S B B ) b a u t s e i n e A k t i v i t ä t e n i m B e r e i c h A r b e i t s s i c h e r h e i t a u s u n d r i c h t e t e i n n e u e s K o m p e t e n z z e n t r u m f ü r A r b e i t s s i c h e r h e i t u n d G e s u n d h e i t s s c h u t z e i n . Z i e l i s t e s , d i e P r ä v e n t i o n i n d e r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t w e i t e r z u s t ä r k e n u n d A r b e i t s u n f ä l l e s o w i e B e r u f s k r a n k h e i t e n n a c h h a l t i g z u r e d u z i e r e n . W i e S B B - L a n d e s o b m a n n D a n i e l G a s s e r b e i d e r V o r s t e l l u n g e r k l ä r t e , s e i d i e Z a h l d e r A r b e i t s u n f ä l l e i n d e r S ü d t i r o l e r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t z w i s c h e n 2 0 1 9 u n d 2 0 2 4 u m k n a p p 1 4 P r o z e n t v o n 1 . 8 0 6 a u f 1 . 5 5 6 g e s u n k e n . D a m i t l i e g e d e r R ü c k g a n g d e u t l i c h ü b e r j e n e m d e r G e s a m t w i r t s c h a f t , w o d i e U n f ä l l e i m s e l b e n Z e i t r a u m u m r u n d n e u n P r o z e n t z u r ü c k g e g a n g e n s e i e n . Z u d i e s e r E n t w i c k l u n g h ä t t e n g e s e t z l i c h e V o r g a b e n , s i c h e r e r e M a s c h i n e n s o w i e d i e P r ä v e n t i o n s - u n d S e n s i b i l i s i e r u n g s a r b e i t d e s B a u e r n b u n d e s b e i g e t r a g e n . M i t d e m n e u e n K o m p e t e n z z e n t r u m s o l l e n b e s t e h e n d e K o m p e t e n z e n g e b ü n d e l t , M i t g l i e d e r b e r a t e n s o w i e I n f o r m a t i o n e n , P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n u n d W e i t e r b i l d u n g s a n g e b o t e w e i t e r e n t w i c k e l t w e r d e n . S t e p h e n G a l l m e t z e r K a u f m a n n , i m B a u e r n b u n d f ü r A r b e i t s s i c h e r h e i t z u s t ä n d i g , e r k l ä r t e , d a s Z e n t r u m w e r d e a u f d r e i S c h w e r p u n k t e s e t z e n : s i c h e r e M a s c h i n e n u n d e r g o n o m i s c h e A r b e i t s p l ä t z e , s i c h e r e A r b e i t s a b l ä u f e m i t k l a r e n V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n u n d N o t f a l l p l a n u n g s o w i e d i e S t ä r k u n g d e s S i c h e r h e i t s b e w u s s t s e i n s d u r c h A u s - u n d W e i t e r b i l d u n g . Z i e l s e i e s , A r b e i t s s i c h e r h e i t a l s f e s t e n B e s t a n d t e i l d e s b ä u e r l i c h e n A l l t a g s z u v e r a n k e r n . B e g l e i t e t w i r d d a s K o m p e t e n z z e n t r u m v o n e i n e m n e u e i n g e r i c h t e t e n B e i r a t m i t V e r t r e t e r n d e s B a u e r n b u n d e s , d e r S ü d t i r o l e r B a u e r n j u g e n d , d e s B ä u e r l i c h e n N o t s t a n d s f o n d s s o w i e d e r S B B - W e i t e r b i l d u n g s g e n o s s e n s c h a f t . F a c h l e u t e a u s d e m I n - u n d A u s l a n d s o l l e n z u s ä t z l i c h e E x p e r t i s e e i n b r i n g e n . ( A N S A ) . Y G K - B U R