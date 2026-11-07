SALERNO - Una ragazza di 17 anni ha perso la vita, la notte scorsa, in un incidente stradale avvenuto a Sarno, nel Salernitano, in via San Valentino. La giovane era a bordo di un'auto con un ragazzo. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è prima finita fuori strada e poi si è ribaltata. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo ha riportato ferite multiple ma non è in pericolo di vita. Il pm della Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma. Sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Sarno. (ANSA).