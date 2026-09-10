Nå in gruaz vodar vorsìtzaren von Kulturinstitut Lusérn Monica von Padrèzz un von provintziàl-asesór Simone Marchiori, dar trèff bart innsoingevüart von Giuseppe Ferrandi, dar diretór vodar Fondazione Museo storico del Trentino.

Darnå di börtar von Jens Woelk vodar Universitét vo Tria, “Le minoranze linguistiche del Trentino tra invisibilità originaria e tutela multilivello: ottant’anni dopo l’Accordo di Parigi” ; Anselmo Vilardi vodar Fondazione Museo storico del Trentino, “I Cimbri di Luserna. La tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche: lo sguardo degli altri (1946-2004)”; Willy Nicolussi Paolaz von Kulturinstitut Lusérn, “Dar Kulturinstitut un di Zung. Di ròlle von Kulturinstitut Lusérn zo halta lente un vornaügarn di zung”; Sabrina Rasom von Ladìnar Kulturinstitut Majon di Fascegn, “Vo Ladins. Riflessioni per una politica linguistica responsabile delle minoranze”; un Leo Toller von Bersntolar Kulturinstitut, “Abia geats pet en mòcheno-cimbro? L’Istituto alla vigilia dei 40 anni”.

A gereda zbisnen dar zimbarn, ladìnarn un mökhnarn kamòuschaft, hevante å vo bazma gedénkht von vorgånatn zaitn, zo venna pittnåndar naüge beng auzohalta di zung, kultùr, stòrdja un traditzióngen von drai trentìnar mindarhaitn.

Dar trèff iz frai vor alle. Zo bizzasan mearar årüavan in 0464789645 - Kulturinstitut Lusérn.