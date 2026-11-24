ASIAGO. La prima vera nevicata della stagione ha imbiancato l'Altopiano dei Sette Comuni, portando fino a 20 centimetri di neve fresca alle quote più elevate. Il maltempo che ha investito il Veneto domenica 22 novembre, accompagnato da un brusco calo delle temperature, ha trasformato il paesaggio montano e creato difficoltà nei collegamenti con i rifugi.

La neve è caduta soprattutto sopra i 1.200-1.300 metri, interessando anche il Pasubio, Campogrosso di Recoaro Terme e il Monte Grappa. Nei centri abitati di Asiago, Gallio e Roana, attorno ai mille metri di altitudine, si è registrato invece un leggero nevischio.

Particolarmente intensa la precipitazione al Rifugio Verena di Roana, oltre i 1.600 metri, dove nel primo pomeriggio era in corso una vera e propria bufera. Gli accumuli hanno raggiunto circa 20 centimetri, rendendo difficoltosa la circolazione lungo le strade di montagna.

Per raggiungere i rifugi in quota sono necessarie le catene montate, poiché al momento della segnalazione i mezzi spazzaneve e spargisale non erano ancora intervenuti. Una situazione che richiede prudenza a chi intende spostarsi verso le località più elevate.

La nevicata è stata accolta positivamente dagli operatori turistici dell'Altopiano di Asiago, che sperano di poter inaugurare la stagione sciistica in occasione del ponte dell'Immacolata, con l'apertura degli impianti di risalita e delle piste dedicate allo sci di fondo.