BOZEN - Den dritten Platz in der Disziplinwertung und zwei Silbermedaillen sicherte sich Südtirol beim ARGE-ALP-Vergleichswettkampf im Sportklettern, der am 16. und 17. Oktober in Innsbruck junge Talente der Alpenregionen zusammenbrachte. Insgesamt vertraten 18 Athletinnen und Athleten des Alpenvereins Südtirol (AVS) das Land beim Wettkampf. Nach dem zweiten Platz in der vergangenen Ausgabe bestätigte die Südtiroler Mannschaft auch heuer ihr sportliches Niveau mit Spitzenleistungen in den Altersklassen U13, U15 und U17. Bei den Mädchen U13 erreichte Theresa Martini Griff 46+ und musste sich lediglich der Vorarlbergerin Ida Gegle-Glogg geschlagen geben, die bis Griff 47+ kletterte. Theresa durfte sich somit über die Silbermedaille freuen. Ebenfalls stark präsentierte sich Johanna Hofer, die den vierten Platz belegte. In der U15 kletterte Sophie Pederiva bis Griff 28 und sicherte sich die Silbermedaille, nach der deutschen Athletin Aurelia Matros, die die Route bis zum Top bewältigte. Nadja Ranalter erreichte den vierten Rang. Bei der U17 verpasste Romy Köllemann das Podium nur knapp und belegte den vierten Platz. Vanessa Atz erreichte in derselben Kategorie den siebten Platz. Bei den Burschen U13 erreichte Andreas Steinegger den fünften Rang, während Damian Lanthaler auf dem siebten Platz landete. Jakob Hofer belegte in der U15 den neunten Platz. In der U17 kam Daniel Oberrauch auf den sechsten Rang. Pier Giulio Paglierani platzierte sich unmittelbar dahinter auf dem siebten Platz. Dank der Silbermedaillen von Martini und Pederiva sowie weiterer Topplatzierungen sicherte sich das Team Südtirol in der Disziplinwertung den dritten Platz, nach den Mannschaften aus Tirol und der Lombardei. Die ARGE ALP bietet den jungen Athletinnen und Athleten der Alpenregionen Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch sowie sportlichem Wettkampf. Der nächste und zugleich vorletzte Wettkampf 2026 findet am 11. und 12. Dezember in Davos im Kanton Graubünden statt. Auf dem Programm stehen die Wettbewerbe im Ski alpin.