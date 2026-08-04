( A N S A ) - B O Z E N , 4 A U G - I m O b e r d o r f v o n V a h r n w u r d e d i e F e u e r w e h r a m f r ü h e n D i e n s t a g m o r g e n z u e i n e m s c h w e r e n A r b e i t s u n f a l l g e r u f e n . E i n e P e r s o n w a r u n t e r e i n e m L k w e i n g e k l e m m t . D i e E i n s a t z k r ä f t e b e f r e i t e n d i e e i n g e k l e m m t e P e r s o n m i t h i l f e d e s h y d r a u l i s c h e n R e t t u n g s g e r ä t s , H e b e k i s s e n u n d e i n e r S t o c k w i n d e . N a c h d e r t e c h n i s c h e n R e t t u n g w u r d e d e r V e r l e t z t e v o m R e t t u n g s d i e n s t m e d i z i n i s c h v e r s o r g t u n d i n s K r a n k e n h a u s g e b r a c h t . I m E i n s a t z s t a n d e n d i e F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r V a h r n , d i e F r e i w i l l i g e n F e u e r w e h r e n B r i x e n u n d N e u s t i f t , d a s W e i ß e K r e u z B r i x e n m i t N o t a r z t e i n s a t z f a h r z e u g u n d R e t t u n g s w a g e n s o w i e d i e C a r a b i n i e r i . ( A N S A ) . Y S U - B U R