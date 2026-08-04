(ANSA) - BOZEN, 4 AUG - Im Oberdorf von Vahrn wurde die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall gerufen. Eine Person war unter einem Lkw eingeklemmt. Die Einsatzkräfte befreiten die eingeklemmte Person mithilfe des hydraulischen Rettungsgeräts, Hebekissen und einer Stockwinde. Nach der technischen Rettung wurde der Verletzte vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Vahrn, die Freiwilligen Feuerwehren Brixen und Neustift, das Weiße Kreuz Brixen mit Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen sowie die Carabinieri. (ANSA). YSU-BUR
Arbeitsunfall in Vahrn, Mann unter Lkw eingeklemmt Verletzter wurde mit hydraulischem Rettungsgerät und Hebekissen befreit
4 agosto 2026 • 07:41