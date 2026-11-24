ROVERETO. Un pranzo gourmet preparato e servito da 35 studenti tra i 17 e i 18 anni, con un ospite speciale: il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. È stata una giornata particolare per i ragazzi del quarto anno dell'Istituto Alberghiero di Rovereto, che hanno trasformato il ristorante didattico della scuola in un'occasione per mostrare le competenze acquisite e raccontare le proprie aspirazioni professionali.

«Ho visto da vicino cosa significa fare formazione professionale di qualità: non solo teoria, ma passione, serietà e tanta voglia di mettersi in gioco», ha commentato Fugatti, che si è seduto a tavola con gli studenti per conoscere i loro progetti e le prossime esperienze lavorative.

A preparare il menu sono stati 22 aspiranti chef, coordinati da Mario D'Ascoli e dal maestro pasticcere Nicola Cerbaro, mentre altri 13 studenti del percorso Sala e Bar, seguiti dai docenti Donato Laneve e Nino Forlini, hanno curato accoglienza e servizio. Un'esperienza che riproduce le dinamiche dell'alta ristorazione, valorizzando i prodotti del Trentino e del Lago di Garda.

L'iniziativa rientra in un progetto consolidato dell'istituto diretto da Vito Rovigo: da sette anni, ogni venerdì, il ristorante didattico apre agli ospiti esterni, offrendo agli studenti l'opportunità di confrontarsi con clienti reali. Il percorso comprende anche certificazioni professionali in Latte Art, bartending, sommellerie e conoscenza della birra.

Per i 35 ragazzi si avvicina ora il momento degli stage. Dal 17 dicembre al 17 gennaio lavoreranno in strutture del Trentino, mentre dal 25 marzo al 25 aprile affronteranno un mese di esperienza fuori provincia, anche in alberghi di prestigio e ristoranti stellati. Un primo passo concreto verso il mondo del lavoro.