(ANSA) - BOZEN, 30 JULI - In der Abteilung Italienische Kultur des Landes Südtirol kommt es ab August zu zwei personellen Veränderungen an der Spitze wichtiger Ämter. Luca Bizzarri übernimmt die Leitung des Amtes für Kultur, während Marisa Giurdanella künftig dem Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien vorsteht. Bizzarri war bislang Direktor des Amtes für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien. Giurdanella leitete in den vergangenen 20 Jahren das Amt für Kultur und wechselt nun in die neue Funktion. Mit dem Wechsel würden Erfahrungen und Fachkompetenzen innerhalb der Abteilung neu eingesetzt, erklärte der Landesrat für italienische Kultur, Marco Galateo. Er wünschte beiden Führungskräften für ihre neuen Aufgaben viel Erfolg. (ANSA). YGK-WA
Ab August zwei neue Amtsleitungen in der "Italienischen Kulturabteilung"
30 luglio 2026 • 08:19