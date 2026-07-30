( A N S A ) - B O Z E N , 3 0 J U L I - I n d e r A b t e i l u n g I t a l i e n i s c h e K u l t u r d e s L a n d e s S ü d t i r o l k o m m t e s a b A u g u s t z u z w e i p e r s o n e l l e n V e r ä n d e r u n g e n a n d e r S p i t z e w i c h t i g e r Ä m t e r . L u c a B i z z a r r i ü b e r n i m m t d i e L e i t u n g d e s A m t e s f ü r K u l t u r , w ä h r e n d M a r i s a G i u r d a n e l l a k ü n f t i g d e m A m t f ü r W e i t e r b i l d u n g , B i b l i o t h e k e n u n d a u d i o v i s u e l l e M e d i e n v o r s t e h t . B i z z a r r i w a r b i s l a n g D i r e k t o r d e s A m t e s f ü r W e i t e r b i l d u n g , B i b l i o t h e k e n u n d a u d i o v i s u e l l e M e d i e n . G i u r d a n e l l a l e i t e t e i n d e n v e r g a n g e n e n 2 0 J a h r e n d a s A m t f ü r K u l t u r u n d w e c h s e l t n u n i n d i e n e u e F u n k t i o n . M i t d e m W e c h s e l w ü r d e n E r f a h r u n g e n u n d F a c h k o m p e t e n z e n i n n e r h a l b d e r A b t e i l u n g n e u e i n g e s e t z t , e r k l ä r t e d e r L a n d e s r a t f ü r i t a l i e n i s c h e K u l t u r , M a r c o G a l a t e o . E r w ü n s c h t e b e i d e n F ü h r u n g s k r ä f t e n f ü r i h r e n e u e n A u f g a b e n v i e l E r f o l g . ( A N S A ) . Y G K - W A