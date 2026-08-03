(ANSA) - BOZEN, 03 AGO - Mit 40,1 Grad hat es einen Allzeit-Hitzerekord in Wien gegeben. Wie die Geosphere Austria am Nachmittag bestätigte, sei der Wert an der Station in Stammersdorf gemessen worden. Ein Sprecher betonte gegenüber der APA, dass der Rekord noch im Laufe des Tages bereits fallen könnte. Auch für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen Höchstwerte. Die Geosphere hatte bereits für Dienstag und Mittwoch in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg aus dem Jahr 2013 könnte demnach fallen. (ANSA). WA
40,1 Grad hat es einen Allzeit-Hitzerekord in Wien
3 agosto 2026 • 15:58