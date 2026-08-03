( A N S A ) - B O Z E N , 0 3 A G O - M i t 4 0 , 1 G r a d h a t e s e i n e n A l l z e i t - H i t z e r e k o r d i n W i e n g e g e b e n . W i e d i e G e o s p h e r e A u s t r i a a m N a c h m i t t a g b e s t ä t i g t e , s e i d e r W e r t a n d e r S t a t i o n i n S t a m m e r s d o r f g e m e s s e n w o r d e n . E i n S p r e c h e r b e t o n t e g e g e n ü b e r d e r A P A , d a s s d e r R e k o r d n o c h i m L a u f e d e s T a g e s b e r e i t s f a l l e n k ö n n t e . A u c h f ü r d i e k o m m e n d e n T a g e e r w a r t e n d i e M e t e o r o l o g e n H ö c h s t w e r t e . D i e G e o s p h e r e h a t t e b e r e i t s f ü r D i e n s t a g u n d M i t t w o c h i n W i e n , d e m N o r d b u r g e n l a n d u n d i m N o r d o s t e n N i e d e r ö s t e r r e i c h s d i e h ö c h s t e W e t t e r w a r n s t u f e R o t a u s g e g e b e n . D e r A l l z e i t - T e m p e r a t u r r e k o r d v o n 4 0 , 5 G r a d i n B a d D e u t s c h - A l t e n b u r g a u s d e m J a h r 2 0 1 3 k ö n n t e d e m n a c h f a l l e n . ( A N S A ) . W A