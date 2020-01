E' calcolato in 229 milioni di euro il fatturato delle 13 imprese italiane produttrici di macchine per il gelato e detentrici del 90% del mercato mondiale di settore. Il dato economico è rilasciato in vista della prossime edizioni di TuttoFood (Fieramilano, 17- 20 maggio 2021) e di Hostmilano (22-26 ottobre 2021). Dall'analisi di mercato, rientrante nel quadro di un primo bilancio sulle adesioni aziendali alle nuove edizioni fieristiche che ammontano oggi a 1.200, emerge che nel 2019, nella categoria "Tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari", il valore della produzione è pari a 5.261 milioni di euro (+0,2% n rispetto al 2018, dopo il +1,3% del 2018 sul 2017), con un valore dell'export Made in Italy che tocca quota 3.478 milioni di euro.



Il comparto- secondo i dati forniti dall'Associazione italiana costruttori macchine, impianti, attrezzature per la produzione, la lavorazione e la conservazione alimentare (Anima Assofoodtech), nell'ambito del settore Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Café), registra una particolare crescita (+2,8%) nel segmento "Macchine per caffè" grazie soprattutto al boom di Paesi asiatici come Cina e Corea del Sud.



Trend positivo anche per il mercato dei surgelati nella Grande distribuzione organizzata (Gdo) dopo un periodo di stagnazione: secondo i dati Iri il comparto vale quasi 1,8 miliardi di euro a livello italiano con un +0,9% nel 2019 rispetto ad un anno prima e un valore delle vendite di 1.886 milioni di euro