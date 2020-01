Apple ha avviato un programma di sostituzione gratuita di alcune custodie con batteria integrata per iPhone. Ad essere interessate sono le Smart Battery Case per iPhone XS, XS Max e XR, prodotte tra il gennaio e l'ottobre 2019. Alla base della sostituzione non c'è alcun rischio di sicurezza: la sostituzione è stata decisa perché le cover sono difettose.

Come si legge in una nota di Apple, le custodie difettose non si caricano, o si caricano in modo intermittente, quando collegate alla presa di corrente, oppure non ricaricano l'iPhone, o lo ricaricano a intermittenza.

"Questo non è un problema di sicurezza. Apple o un centro di assistenza autorizzato sostituiranno gratuitamente le custodie interessate dal malfunzionamento", evidenzia Apple.