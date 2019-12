Astrosamantha si prepara a tornare nello spazio. L’astronauta trentina, oggi 42enne, prima donna italiana nello spazio, lo ha confermato in un’intervista a Repubblica: ha ottenuto una seconda missione spaziale, dopo quella che la portò in orbita tra il 2014 e il 2015, per 199 giorni.



Dovrebbe trattarsi, ha spiegato la stessa Samantha Cristoforetti, di una missione lunga, di sei mesi, e la partenza non sarà prima della fine del 2022.



Nel frattempo, oltre all’addestramento, AstroSamantha si sta occupando di un progetto ambizioso, frutto della collaborazione tra Nasa e Agenzia spaziale europea, che punta a costruire una base orbitale intorno alla Luna. E proprio la Luna, ha ammesso AstroSamantha, resta il suo sogno più grande.