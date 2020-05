Ancora una novità per Twitter che lancia in Italia il test di Fleet, una funzione simile a le Storie di Facebook e Instagram. I Fleet scompaiono nel giro di 24 ore e non c'è la possibilità di retwittarli, mettere Mi Piace o di rispondere pubblicamente. Per creare un Fleet, basta toccare la propria immagine profilo, ai testi si possono aggiungere anche foto, video o Gif.

La nuova funzione sarà disponibile per tutti in Italia nelle versioni aggiornate delle applicazioni per iOS e Android che verranno rilasciate nei prossimi giorni.

"Siamo curiosi di scoprire come gli italiani useranno i Fleet, perché nelle nostre ricerche preliminari abbiamo rilevato che le persone si sentono più invogliate a condividere i propri pensieri con questa funzione, proprio perché consente di farlo in maniera temporanea", ha spiegato Mo Aladham, Product Manager di Twitter.

Ieri il microblog ha annunciato una nuova funzione, in fase di test, contro il cyberbullismo. Consentirà agli utenti di limitare la ricezione di messaggi sgradevoli, decidendo chi può rispondere ai loro tweet.