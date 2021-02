Prenotazioni online del vaccino covid per gli over 80 trentini: anche stamattina il sito è intasato e va in tilt

Anche questa mattina raggiungere il servizio di prenotazioni online dell'Apss, per la vaccinazione covid di persone ultraottantenni, risulta alquanto arduo se non proprio impossibile, come riferiscono varie segnalazioni all'Adige.it. L'ultima verifica, alle 8.30 di oggi, ha mostrato messaggio di "servizio non disponibile", comparso dopo venti minuti esatti di attesa con la pagina sempre in caricamento.

Ci sono lettori dell'Adige che poco fa ci hanno segnalato di aver provato per 4 ore, dalle 5 di stamattina, a prenotare, ma il sito finisce sempre in tilt, perché sovraccarico e intasato.

Ci scrive anche chi, dopo lunga attesa, ci è riuscito, nel cuore della notte: alle 4, ci spiega un lettore, dopo molti tentativi, è stato possibile avere un posto: prima data utile il 22 febbraio.

Ieri sera, subito dopo l'attivazione, la situazione era difficile ma, forse, meno satura, visto che dopo tre quarti d'ora era possibile accedere alla pagina di accesso alla richiesta di appuntamento (tramite codice fiscale e numero di tessera sanitaria).

La scelta provinciale di procedere con il sistema di prenotazioni on line, con quello che di fatto diventa una sorta di "click day" non ha mancato di suscitare disappunto, specie perché, notano in molti, affidare i più anziani a un processo Web non sembra il metodo più lineare per stabilire un'agenda di apputamenti per questa importante vaccinazione.

Non mancano suggerimenti rivolti alle autorità provinciali affinché si affidino a canali meno a rischio di saturazione. Si indica, in proposito, l'esperienza in atto in altre regioni, anche sul fronte dell'accesso concreto al servizio.

In ogni modo, dopo aver annunciato da giorni che la riapertura delle prenotazioni per le vaccinazioni degli over 80 sarebbe avvenuta oggi, 11 febbraio, sul sito cup online le prenotazioni erano già possibili nel pomeriggio di ieri.

Anche questo anticipo ha lasciato perplessi i più, perché ha premiato chi sapeva o teneva costantemente d'occhio il sito, non sicuramente gli anziani bisognosi che non hanno grande dimestichezza con questa procedura.

In ogni caso, come detto, dopo poche ore il sistema era già andato in tilt per raggiunto limite massimo di utilizzatori e gli utenti erano già arrabbiati.

Il presidente Fugatti ha chiesto «pazienza» e «garantito che tutti gli ultra 80enni avranno una data, un luogo dove vaccinarsi». Per restare in tema, ieri è arrivato il via libera alla vaccinazione dei disabili ospiti delle strutture residenziali.

Le persone da vaccinare in questa categoria sono circa 22mila, si prevede di completare le prime somministrazioni in otto settimane.

Ecco alcuni esempi della cinquantina di messaggi ricevuti dalla nostra redazione nelle ultime 12 ore, inviati da lettori che hanno tentato invano di accedere al Cup.

«Comunico che sto tentando di prenotare il vaccino da più di 4 ore ma il sito è superintasato.

Dopo 4 ore di tentativi tutti infruttuosi desisto. Chi ha fatto e chi cura questi server inadeguati, Topo Gigio? Vergogna.... Questa e' interruzione di pubblico servizio, e come tale dovrebbe essere trattato».

***

«Volevo segnalare che il sito per prendere l’appuntamento del vaccino COVID agli ultra ottantenni non funziona. Se non riescono a permettere l’accesso (ovviamente) numeroso perché non trovare un altro modo? Fugatti dice che bisogna avere pazienza, penso che ne abbiamo avuta abbastanza».

***

«Comunico che sto tentando di prenotare il vaccino da più di 4 ore ma il sito è superintasato».