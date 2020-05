Un crowdfunding per portare a termine un progetto ambizioso, nato nel 2011 e in attesa di degna conclusione. Il progetto è “DoloMitiche - opere d’arte a cielo aperto”, una serie di video-documentari sulla storia dell’alpinismo, firmati da Alessandro Beber, alpinista, geografo e guida alpina. I primi 30 episodi, tutti pubblicati su Youtube, sono stati realizzati sulle montagne trentine. Per completare il quadro ci si deve spostare sulle Dolomiti bellunesi e sudtirolesi.



Era un progetto rimasto nel cassetto di Beber, ma tutt’altro che dimenticato. Il lockdown da pandemia, con il blocco forzato delle attività di alpinisti e guide alpine, ha fornito per contro l’occasione giusta per riprendere in mano le fila del progetto.



Prima con una (ri)condivisione sui social dei documentari già realizzati, poi con l’idea di completare il progetto ricorrendo, appunto, a un meccanismo di finanziamento condiviso, senza peraltro ricorrere alle piattaforme specializzate in questo tipo di iniziative, ma rivolgendosi piuttosto a una comunità forse più ristretta ma sicuramente molto motivata e interessata.



«Il blocco dei flussi turistici dovrebbe lasciare alle Guide Alpine come me abbastanza tempo libero per dedicarsi ad altro - ha spiegato Beber sui suoi canali social -, e mi sembra un’occasione d’oro per riprendere le fila di un lavoro che ho sempre considerato non concluso, in quanto mancante della controparte bellunese e sudtirolese. Ho quindi deciso di sperimentare per la prima volta la modalità del Crowdfunding, ovvero del finanziamento condiviso, ma in forma personalizzata e diretta, in quanto l’ausilio delle apposite piattaforme mi è sembrato eccessivamente laborioso e dispersivo in termini di risorse, per un piccolo progetto come questo».



«Naturalmente così facendo so di restringere il campo alle conoscenze personali, dirette o indirette che siano, e di chiedere un atto di fiducia non scontato alle persone che decideranno di sostenere l’iniziativa, ma sono disposto ad accollarmi la responsabilità di non deluderle e di ripagarle nel miglior modo possibile!».



Entrando nel dettaglio del progetto, nei video del progetto “DoloMitiche” Beber ha ripercorso l’epopea delle ascensioni nelle Dolomiti, intervistando i protagonisti delle prime salite e ripetendo in prima persona le vie più significative, per arricchire i loro racconti con le riprese fatte in parete.





Chi volesse sostenere questo progetto, singolarmente o come associazione o azienda, può effettuare una donazione sul conto corrente: IT82T0830401849000049304041, presso la Cassa rurale di Trento, indicando come causale: Crowdfunding progetto DoloMitiche.



A tutti i sostenitori verrà garantita una “ricompensa”, a seconda dell’entità del finanziamento.





10 € : ringraziamenti nominali nei titoli di coda dei video su Youtube

: ringraziamenti nominali nei titoli di coda dei video su Youtube 30 € : stampa fotografica + ringraziamenti nominali nei titoli di coda dei video su Youtube.

: stampa fotografica + ringraziamenti nominali nei titoli di coda dei video su Youtube. 50 € : libro “DoloMitiche, vol.1” firmato + stampa fotografica + ringraziamenti nominali nei titoli di coda.

: libro “DoloMitiche, vol.1” firmato + stampa fotografica + ringraziamenti nominali nei titoli di coda. 100 € : Dvd + libro “DoloMitiche, vol.1” firmato + stampa fotografica + ringraziamenti nominali nei titoli di coda.



Per tutte le donazioni di importo superiore, le ricompense potranno essere discusse e scelte in base alle preferenze, scegliendo tra:





banner pubblicitari sui video pubblicati (nel caso di aziende o brand commerciali)

sui video pubblicati (nel caso di aziende o brand commerciali) attività con guida alpina (a scelta tra arrampicata , ferrata, canyoning, etc.),

(a scelta tra arrampicata , ferrata, canyoning, etc.), conferenze e serate audiovisive (ad esempio per sezioni Cai o associazioni).



Per accordi e info dettagliate, scrivere preventivamente all’indirizzo alebeber1@gmail.com



Il progetto non ha fini di lucro, e il finanziamento servirà esclusivamente a coprire le spese vive di realizzazione dei documentari (riprese e montaggio video, trasferimenti, rimborsi spese alle persone coinvolte).



Il numero di puntate realizzate dipenderà dalla somma totale raccolta entro il 10 luglio 2020, data di scadenza della raccolta fondi.