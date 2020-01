Simon Back è un artista delle ciaspole e della neve. nel senso che sulla neve disegna i suoi incredibili disegni, che realizza caminando con le ciaspole sulla superfice bianca. Il risultato, che a prima vista appare solo come una serie di linee di orme, si rivela alla fine un grande "mandala", fiori di neve da guardare di lontano per vederne tutta la forza espressiva.

Beck è un amante della montagna: ha da sempre la passione per l’alpinismo, ma nel 2004 la sua vita ha una svolta. Per un problema di salute, gli vietano lo sci e lo scialpinismo. Un duro colpo, ma lui non si perde d’animo. E si inventa una nuova forma espressiva.

Passeggiando con le ciaspole per le distese innevate, ha avuto un’illuminazione: fare della montagna una grande tela bianca, da decorare con le impronte.

Non è partito a casaccio: nel suo studio ha analizzato al computer disegni geometrici e mandala (i disegni geometrici rituali tibetani), per trovare gli effetti migliori. Poi è partito con le ciaspole per provare dal vero. Ottenendo un risultato non molto dissimile ai “cerchi nel grano”, ma molto più spettacolare.

Per realizzare questi capolavori Simon impiega circa dieci ore alla volta, spesso approfittando di una nevicata recente per trovare un manto di neve vergine da disegnare. Poi i suoi capolavori durano magari poche ore, perché il vento o il caldo li cancellano in fretta.

GUARDA LA FOTOGALLERY (dal profilo Facebook di Beck)

Vai alla Fotogallery

GUARDA IL VIDEO