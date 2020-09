È iniziata la raccolta delle iscrizioni ai corsi e alle attività per il nuovo anno accademico dell’Università della terza età e del tempo disponibile della fondazione Franco Demarchi, di Trento.



L’offerta educativa - riporta una nota - si è adeguata alla situazione di emergenza sanitaria, con modalità organizzative che consentano l’attività in presenza in un ambiente sicuro.



Le lezioni inizieranno il prossimo 28 settembre, mentre per le tempistiche delle iscrizioni alle attività che si svolgono solitamente nei 78 Comuni del Trentino sarà invece possibile rivolgersi alle rispettive amministrazioni comunali.



Quest’anno otto sedi periferiche hanno scelto di non partire, mentre una decina circa non riusciranno ad iniziare le lezioni nell’immediato.



Lo scorso anno gli iscritti sono stati complessivamente 6.829.