Conto alla rovescia per Claudia Andreatti, l'ex Miss Italia trentina. Tra pochi giorni sarà mamma di un maschietto. Claudia Andreatti, dopo mesi di silenzio, è tornata su Instagram per comunicare l’arrivo della cicogna. La ex Miss Italia è riuscita a tenere nascosta la gravidanza e soltanto alla fine ha mostrato il pancione.

Il papà sarà invece Andrea Tognola, attuale compagno della conduttrice: con lui vive in Svizzera da 5 anni.