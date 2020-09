Dopo le associazioni di tutela della fauna, anche il ministro dell'ambiente, Sergio Costa, esulta per la sospensione, da parte dei giudici del Tar di Trento, dell'ordinanza del presidente provinciale Maurizio Fugatti per la cattura dell'orsa Jj4, protagonista di un incontro ravvicinato con due escursionisti sul monte Peller, in val di Non.

«Una buona notizia: il TAR ha sospeso l'ordinanza del presidente della provincia autonoma di Trento emessa contro jj4, che io ho chiamato Gaia, perché ritiene che il monitoraggio con il radiocollare sia sufficiente, proprio quanto ho sostenuto dal primo giorno», scrive Costa in Fb.