Ogni anno, tra settembre e ottobre, nel settore trentino del Parco nazionale dello Stelvio, si rinnova il fenomeno naturale del bramito dei cervi in amore.

Nelle valli di Peio e Rabbi, inserite nell’area protetta, il Parco organizza escursioni guidate per capire i comportamenti dei cervi nel proprio habitat naturale.



Le escursioni sono in programma in Val di Rabbi domenica 27 settembre, 4 e 18 ottobre (ritrovo alle ore 6 presso il locale Centro Visitatori ed escursione naturalistica in Val Maleda). In calendario anche escursioni notturne (sabato 19 e 26 settembre, venerdì 2 ottobre a Peio; domenica 20 settembre, venerdì 25 settembre e sabato 3 ottobre a Rabbi) con la termo camera: con tale mezzo speciale sarà possibile vedere la radiazione infrarossa emessa dagli animali e scorgere nel buio più completo la vita del bosco che si risveglia nel profondo della notte.



Previsto poi lo speciale ‘fototrekking’ dal 10 all’11 ottobre in Val di Peio, un workshop di fotografia faunistica e paesaggistica con il fotografo Marco Urso. Tutti i vari itinerari - dicono gli organizzatori - non presentano difficoltà tecniche, ma richiedono un minimo di abitudine alle gite in montagna. Iscrizioni e prenotazioni presso il Centro visitatori di Peio (telefono 0463 909773), il Centro visitatori di Rabbi (0463 909774) o sul portale Ambiente Trentino.