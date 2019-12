Giovedì mattina scorso,una spiaggia a 50 miglia a nord di San Francisco si è svegliata, come riporta un post su Instagram della rivista specializzata Bay Nature, completamente ricoperta di questi pesci dall'aspetto bizzarro.

Gli esperti spiegan oche si chiamano "Urechis unicinctus", una particolare specie di invertebrati marini meglio conosciuti con il nome di “Pesce pene”.

Effettivamente queste bizzarre creature lunghe oltre 20 centimetri che vivono sotto diversi strati di sabbia e dei quali i gabbiani vanno matti, ricordano in maniera inequivocabile un pene umano. In questo caso, una violenta mareggiata ne ha strappati centinaia di esemplari dal fondale, depositandoli sulla spiaggia.

Il risultato, che ha fatto il giro del mondo, è questo: una spiaggia ricoperta di "pesce pene" a vista d'occhio.

Più che pesci, comunque, si tratta di vermi marini utilizzati come esca nelle attività di pesca per attirare pesci più grandi. Questi vermi vengono normalmente mangiati in Giappone, Cina e Corea del Sud, crudi con un po’ di sale e olio, accompagnati con verdure e altre spezie. In Giappone vengon oanche essicati, e la polvere che si ricava grattugiandoli viene considerata afrodisiaca.