L'Elenco degli Alberi monumentali italiani stilato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sbarca su Google Maps rendendo più facile la localizzazione di ben 3.561 patriarchi vegetali. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del mipaaf ha realizzato un catalogo di dati online, in occasione del terzo aggiornamento della lista dove sono state ammesse 379 nuove iscrizioni.



Fino ad oggi erano riportate le istruzioni per geolocalizzare gli alberi su Google maps attraverso l'inserimento di latitudine e longitudine. Ora, invece, grazie al link al catalogo on-line su Google Maps, la ricerca delle piante e le informazioni sulle loro caratteristiche sono rese più facili. Aprendo infatti il link dal pc o dal cellulare, i punti degli alberi monumentali e le informazioni collegate diventano disponibili ogni volta che viene aperto Google maps. In questo è possibile impostare la navigazione dalla propria posizione a quella dell'albero cercato, di cui si possono conoscere le caratteristiche e la storia che lo hanno portato a poter essere considerato un monumento.