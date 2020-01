Un camoscio ieri mattina verso le 8.30 se ne stava fermo sopra la galleria del Bus de Vela ben visibile per chi - con un po' d'occhio - stava salendo da Trento verso Cadine.

Il camoscio, che è rimasto per qualche istante a guardare le auto passare sotto di lui, è stato fotografato da Marco Cantaloni, che ha accostato l'auto appena lo ha visto per immortalare questo animale, che è difficile vedere così in basso, visto che solitamente se ne sta in montagna a ben altre altitudini.