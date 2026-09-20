PONTIDA. Il colpo di scena arriva dal palco di Pontida, al termine di un raduno segnato dal confronto sul futuro della Lega. Matteo Salvini annuncia che lunedì convocherà il Consiglio federale e proporrà un congresso straordinario del partito nel mese di ottobre. «Non voglio divisioni», scandisce il segretario, indicando come obiettivo quello di decidere insieme la strada da seguire e ritrovare unità e compattezza. Un annuncio che arriva proprio nel giorno in cui sul pratone sono emerse con forza le diverse sensibilità interne al Carroccio.

Da una parte le magliette blu con la scritta «Io sto con Matteo», dall'altra quelle «Lega Nord fino alla morte». Tra i militanti c'è chi sostiene Salvini e chi ne chiede apertamente le dimissioni, accusandolo di avere allontanato il movimento dalle sue origini. Al raduno è presente anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, insieme ai rappresentanti della Lega trentina. Sul palco e tra i gazebo non mancano i richiami a Umberto Bossi, al federalismo e alle battaglie storiche del movimento.

A prendersi la scena è anche Luca Zaia, accolto da un'ovazione. L'ex governatore veneto rilancia la centralità della questione settentrionale, sostenendo che i territori di riferimento della Lega debbano restare quelli del Nord, pur all'interno di un progetto di unità nazionale. Sulla possibilità di una sua successione alla guida del partito, però, frena: «C'è già un segretario». E richiama le battaglie iniziate con Bossi e l'identità originaria del movimento.

Anche Attilio Fontana insiste sulla necessità di tornare al federalismo e di dare maggiore voce ai territori e alle istanze che arrivano dal basso. Durante il suo intervento dal pratone partono cori sia per lui sia per Salvini. È in questo clima che il segretario sceglie di rilanciare con il congresso straordinario di ottobre, chiamando il partito a confrontarsi apertamente dopo settimane di tensioni interne.