Domani, giovedì 3 Settembre il Segretario della Lega Matteo Salvini sarà in Trentino in vista delle elezioni comunali 2020.

Il tour in Trentino verrà inaugurato a Lavis, alle ore 13.45 in Piazzetta degli Alpini, dove si terrà un breve incontro pubblico al fine di sostenere la candidata sindaco della Lega Monica Ceccato.

Successivamente ci si sposterà a Rovereto, dove – dopo una breve visita ai commercianti del centro storico – alle 15.30 in Piazza delle Oche il Senatore Salvini sosterrà pubblicamente il candidato sindaco Andrea Zambelli.

Alle ore 17.00 sarà il turno di Trento dove, dopo una breve camminata lungo le vie del centro città, alle 17.30 in piazza Cesare Battisti è previsto un comizio a sostegno della coalizione capitanata dal candidato sindaco Andrea Merler, a cui prenderà parte anche il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

La serata vedrà protagonista l’area dell’Alto Garda dove, alle ore 20.00, ad Arco presso l’azienda Fratelli Moiola di Viale Rovereto (Bolognano – Vignole) avrà luogo una serata/aperitivo in presenza del candidato sindaco Giacomo Bernardi e della sua coalizione.

La giornata terminerà a Riva del Garda, dove - alle ore 21.15 presso Piazza 3 Novembre – si terrà un incontro pubblico con la popolazione al fine di promuovere la candidatura a sindaco di Cristina Santi.

Venerdì 4 settembre Matteo Salvini sarà ad Ala, dove, alle ore 9.20 presso il Caffè Commercio, incontrerà la candidata sindaco Onorevole Vanessa Cattoi per discutere del futuro del Comune.