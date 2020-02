Arrivano più soldi per rifare i marciapiedi e altri interventi di manutenzione nei comuni.

Ammonta infatti a 17 milioni di euro la quota integrativa del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni, concessa dalla Provincia e prevista dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2020.

Lo ha deciso la giunta provinciale nella seduta di oggi, su proposta dell’assessore provinciale agli enti locali, Mattia Gottardi, evidenziando come sia «fondamentale garantire alle realtà amministrative trentine le somme necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione di infrastrutture, che hanno peraltro il pregio di incidere in maniera positiva sull’economia locale».

«In sede di assestamento del bilancio provinciale, compatibilmente con le risorse disponibili, verranno messe a disposizione ulteriori risorse per i Comuni ed i loro investimenti» aggiunge Gottardi.