«Oggi è una giornata importante per la politica trentina. Abbiamo creato un gruppo che si estende di giorno in giorno, persone che si incontrano per confrontarsi sui progetti per il futuro e questo significa che la politica è finalmente tornata ad essere il punto da cui ripartire per un buon governo e per l’amministrazione della cosa pubblica.

L’inaugurazione della prima sede provinciale di Italia Viva a Trento, su cui lavoriamo da mesi, mi riempie di ottimismo». Lo dichiara la senatrice Donatella Conzatti (ex Upt, ex Forza Italia) in una nota. La sede è all'angolo fra vicolo del Vò e via Torre Verde, in centro storico. L'inaugurazione sarà oggi alle ore 18,30.

«È bello vedere persone che ancora credono che ai problemi possa corrispondere una soluzione e non l’occasione per fare polemica, e che sia giunto il momento di costruire assieme un nuovo baricentro politico. Si tratta di amministratori locali che da sempre si spendono per il territorio, di professionisti, studenti e nonni che sapranno dare un ottimo contributo alla creazione di un progetto di buona amministrazione locale e nazionale. Bisogna ripartire proprio da qui, dal dialogo con le persone e con i territori. Italia Viva aprirà oltre 100 sedi in tutta Italia per essere presente sul territorio, non basta impegnarsi nel Parlamento europeo e nazionale e nelle Regioni, bisogna essere vicini alle persone e lavorare con e per loro» conclude la nota.