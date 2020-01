Questa mattina Franco Ianeselli ha rassegnato le dimissioni da segretario generale della Cgil del Trentino, dando la propria disponibilità a correre come candidato sindaco di Trento alle prossime elezioni comunali per una coalizione di centrosinistra che questa sera dovrebbe ufficializzare la candidatura del sindacalista.

Lo ha comunicato il sindacato sui suoi canali social. «In un momento storico in cui prevale l’individualismo e la soddisfazione delle proprio tornaconto personale, anche a scapito di chi è più debole, Franco ha sempre tenuto ancorato il sindacato a quei valori di solidarietà, accoglienza e uguaglianza in cui tutti noi ci riconosciamo. Noi continueremo a schierarci dalla parte di questi valori, mantenendo salda la nostra autonomia», è il saluto della Cgil del Trentino al suo ormai ex segretario.

In pole position per la successione c'è Andrea Grosselli