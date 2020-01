Accordo raggiunto: il Patt correrà, al primo turno, con la coalizione di centrosinistra, a sostegno della candidatura a sindaco di Franco Ianeselli. Suona quasi come un paradosso, ma tant'è: la stessa sera in cui Futura ha bocciato Ianeselli in favore di Barbara Poggio, il direttivo del Patt approvava l'accordo programmatico a supporto del segretario generale della Cgil del Trentino. Ianeselli, 42 anni, lunedì si dimetterà dalla guida del sindacato e annuncia che le sue parole chiave saranno «autonomia e riformismo»: «Basta con le contrapposizioni. E nessuno può venire da fuori a dire cosa fare e come governare la città di Trento». Ed annuncia che lunedì si dimetterà dalla sua catica nella Cgil trentina, per avviare la campagna elettorale.

Ianeselli è uno dei candidati più giovani di sempre: ha 42 anni. Ma questo non basta al movimento "Futura" che lunedì al tavolo di coalizione chiederà nuovamente di fare le primarie, proponendo il suo candidato, la professoressa Barbara Poggio.