Sono stati nominati dalla giunta provinciale, su proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi (Civica Trentina), i commissari straordinari per la gestione dei nuovi comuni di Borgo d’Anaunia, Novella, Ville di Fiemme e San Michele all’Adige fino all’elezione dei rispettivi organi comunali nel maggio 2020.

I commissari scelti dalla giunta Fugatti sono l’ex sindaco ed ex consigliere provinciale civico Massimo Fasanelli per Borgo d’Anaunia, l’ex parlamentare della Lega, Rolando Fontan, per Ville di Fiemme, l’ex sindaco Giorgio De Concini per Novella, e Chiara Avanzo, ex consigliera provinciale del Patt poi fuoriuscita dal partito, per il Comune di San Michele all’Adige.