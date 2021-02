Sta facendo scalpore, in rete, il video girato da un escursionista ceco, Václav Brynda, che ha assistito a quella che lui stesso definisce una scena da manicomio: lungo una pista da sci in Repubblica Ceca, un gatto delle nevi risale il ripido pendio trascinando dietro di sé decine di sciatori. Non il massimo della sicurezza, né per quanto riguarda le norme anti-assembramento per Covid né per le normali norme di sicurezza in pista.