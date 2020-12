Ha vissuto momenti di autentico terrore la mamma di due bambine che stavano giocando in un giardino nella provincia tailandese di Phang-Nga.. Le due bimbe di stavano rincorrendo lungo un vialetto, quando all’improvviso un serpente ratto indocinese ha tagliato lo strada. La più piccola se lo è ritrovato tra le gambe: il serpente, infuriato, ha fatto un balzo con la bocca spalancata per mordere la bambina, che però inconsapevole del pericolo, ha continuato a correre e si è allontanata. Il veleno del serpente ratto indocinese non è letale ma può essere comunque pericoloso per l’uomo.