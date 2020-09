Il maltempo continua a flagellare alcune zone del nostro paese. Ieri pomeriggio, in Puglia, l’abitato di Altamura è stato colpito da un violentissimo nubifragio che provocato ingenti danni. In particolare, la forza dell’acqua ha provocato il crollo di un muro, che ha portato via con sé diverse auto che erano parcheggiate lì vicino. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano feriti.