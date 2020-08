17 persone si sono salvate dopo che la loro barca si è incendiata. È successo due giorni fa in Sardegna: dalla barca è partito l’allarme, raccolto dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Olbia. La Guardia Costiera ha inviato nella zona due motovedette, mentre dalla base di Decimomannu (Cagliari) si è alzato in volo un elicottero. I 17 occupanti della Lady MM si erano intanto salvati dirigendosi verso la costa a bordo di un tender a motore: sono stati intercettati e scortati in porto. Lo yacht, completamente distrutto dalle fiamme, è invece affondato.