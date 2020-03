Nuova stretta sul Coronavirus. E questa volta il governo chiude tutto. O quasi.



In una diretta su Facebook, poco fa, il premier Giuseppe Conte ha annunciato le novità adottate. Le restrizioni saranno valide in tutta Italia, e presto arriverà anche un supercommissario per gestire l’emergenza Coronavirus: sarà Domenico Arcuri.



Ecco che cosa ha detto Conte:



«L’Italia rimarrà sempre una zona unica, protetta, ma ora facciamo un passo in più: disponiamo la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle per i beni di prima necessità e le farmacie».



«Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio». Restano aperte anche le edicole.



«Restano garantiti i trasporti».



«Il mio grazie va a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato. Sappiate queste rinunce stanno dando un grande contributo al Paese, L’Italia sta dando prova di essere una grande comunità».



«Tutto il mondo ci guarda, vedono un Paese in difficoltà ma ci apprezzano perchè stiamo dando prova di grande vigore. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci prenderanno come esempio positivo che è riuscito a vincere questa battaglia».



«Ho fatto un patto con la mia coscienza al primo posto ci sarà sempre la salute degli italiani».

«Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa».



«Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi».

Idraulici, meccanici, pompe di benzina resteranno aperti. È quanto prevede il Dpcm sulle nuove restrizioni che il premier Giuseppe Conte firmerà a breve sulle nuove restrizioni in tutta Italia. Anche gli artigiani resteranno aperti. Sono tutti infatti considerati servizi essenziali



«È garantito il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi».



«Industrie e fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i prorpri lavoratori».