Una bambina di circa 7 anni è morta in un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento in un'abitazione a Servigliano (Fermo). Sono salve invece la mamma e la sorellina di poco più piccola, che sono riuscite a lasciare la casa che si trova all'ingresso del paese. La madre si è svegliata a causa dell'odore acre del fumo ed è riuscita a portare fuori casa la figlia più piccola, poi ha tentato di rientrare in casa per prendere la più grande, ma non ci è riuscita.

Si era trasferita lo scorso settembre a Servigliano nell'appartamento di Circonvallazione Clementina 138, la famiglia originaria del Kosovo nella cui abitazione si è sviluppato la notte scorsa, verso le 3, un incendio costato la vita a una bimba, sette anni ancora da compiere. Nella casa la vittima viveva con la sorellina più piccola, nata nel 2015, il padre, 40enne, operaio in una ditta edile, e la mamma, casalinga, poco più giovane.

Il padre sarebbe arrivato in un momento successivo quando la tragedia si era consumata. Sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco, i carabinieri, gli esperti della scientifica e un magistrato della Procura di Fermo per i primi accertamenti finalizzati a ricostruire le cause dell'incendio nell'abitazione, ora sotto sequestro, situata al primo piano di una palazzina su due livelli nella cortina muraria del centro storico sulla Circonvallazione Clementina al civico 138.