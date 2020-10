I colori dell'autunno sono bellissimi e fanno bene al cuore: la lettera di oggi.

Foliage, uno spettacolo anche sul balcone di casa

Egregio direttore, chi non possiede un giardino deve sapere che è possibile creare lo spettacolo del foliage sul balcone di casa propria: È possibile piantare piante in un vaso!

In genere lo spettacolo del foliage lo si ammira nei boschi, nei giardini eppure oggi è possibile assistere al foliage sul balcone. Oltre alle classifiche ortensie, vi possono essere le graminacee per le fioriture autunnali. I fiori rossi, rosa, azzurri perdono colore e si arricchiscono di altre pennellate di viola.

I fiori bianchi si tingono di rosa sempre più denso: i viburnum si colorano di tinte molto forti: rosso, il rosso carico copre il giallo che compare in piccoli punti. Al fianco dei viburnum, per il foliage sul balcone si possono introdurre piantine di noccioli per il colore giallo che contrasta con esso. Il foliage sul balcone è un altro fascino di questa stagione autunnale che ci regala colori: come il giallo, rosso, arancio, verde e il tutto arricchito anche da pennellate di rosso intenso!

A me piace l’acero del Giappone, coltivato in un vaso capiente sul balcone è bello per la varietà delle sue foglie che possono essere di color porpora, arancioni, rosse, viola, verde chiaro, verde scuro. Un balcone, un libro e il foliage nell’aria: sia la vostra felicità!

Elisa Lavanga

A volte basta davvero poco

Giro il suo... profumato consiglio ai lettori. A volte basta davvero poco per colorare una giornata, per trasformare in modo sorprendente i luoghi nei quali viviamo, per rendere un giardino ciò che un giardino in realtà non è.

