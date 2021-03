Rischio covid, Trento e Bolzano ancora in rosso scuro nella mappa Ue - Tutte le cartine

Trentino e provincia di Bolzano restano colorate di rosso scuro (alto rischio covid) nella mappa appena aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Nella versione ora on line, datata 4 marzo 2021 e basata sull'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, figurano in rosso scuro la sola Emilia Romagna. Le altre regioni italiane sono prevalentemente in rosso chiaro, salvo Sardegna e Sicilia che sono gialle.

Nel resto d'Europa si trovano nella classificazione ad alto rischio la zona francese del dipartimento Alpi Marittime, al confine con la Liguria, che vede città come Nizza in lockdown.

Idem per la zopna di parigi e per la regione dela Nord della Francia. Rosso scuro anche per un lembo tedesco e per alcune aree dei Paesi dell'Est, così come per il nord estremo della Svezia e l'area della città di Göteborg e dintorni.

