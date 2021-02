Un morto a causa del covid è riportato nel bollettino odierno dell'Azienda sanitaria provinciale: si tratta di una persona di 95 anni deceduta in ospedale.



Sale così a 1.262 il numero complessivo dei decessi a un anno dal'inizio della tragica pandemia di sars-cov-2.

I nuovi contagi oggi sono 232 e di questi 29 riguardano persone oltre i 70 anni. I test molecolari hanno individuato 39 positivi, i tamponi antigenici altri 193.

Fra le 232 persone trovate positive 98 sono del tutto asintomatiche e 125 pauci sintomatiche, dunque vengono seguite e curate a domicilio.

Venti i ricoveri di ieri, mentre le dimissioni sono state 18: nel complesso i pazienti covid al momento sono 206, dei quali 32 in terapia intensiva. In rianimazione, dunque, si trovano oggi due malati più di ieri, mentre il totale dei ricoveri aumenta di una unità.

Le persone guarite/dimesse sono nel bollettino odierno 231, il loro totale sale così a 28.041.

I nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 24, tra i quali ci sono anche 4 in fascia 0-2 anni ed altri 7 tra 3 e 5 anni. Le classi in quarantena sono 46. Tra gli ultra settantenni invece i nuovi contagi sono stati 29.

Ieri sono stati analizzati 913 tamponi molecolari (842 all’Ospedale Santa Chiara e 71 alla Fem), mentre sono 2.045 quelli antigenici notificati all’Azienda sanitaria.