Un solo decesso nelle ultime 24 ore in Trentino a causa del covid. Si tratta di una signora nata nel 1926, ha spiegato l'assessora alla salute Stefania Segnana, nella conferenza stampa iniziata poco prima delle 18.

In ospedale oggi risultano 219 pazienti nei reparti normali e 41 in terapia intensiva. Ieri erano rispettivamente 236 e 43, dunque prosegue il trend in diminuzione passando in 24 ore da 279 a 260 malati (8 ingressi e 27 dimissioni).



Per quanto riguarda i contagi, l'incremento quotidiano è di 179 casi (75 asintomatici e 96 i pauci sintomatici), fra test rapidi (120 su 1.208 e tamponi molecolari (59 su 2.772). Dei nuovi contagi trenta riguardano over 70 e ltri 19 minori, mentre le classi scolastiche in quarantena sono 24. I test molecolari hanno inoltre confermato la positività di 98 persone il cui contagio era stato intercettato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Si trovano in isolamento domiciliare 1.785 persone, gli attualmente positivi sono 2.045, il totale dei guariti sale a 22.755, cioè 136 più di ieri.

Sul fronte della nuova classificazione settimanale del rischio, si prevede la permanenza del Trentino in fascia gialla.

I GRAFICI SULL'ANDAMENTO DELLA PANDEMIA IN TRENTINO