Il tragico schianto è avvenuto in carreggiata nord, al chilometro 105, già nel comune di Egna, in Alto Adige.

Secondole ricostruzioni, l’incidente mortale è stato causato dal tamponamento del furgone guidato dall'uomo contro il rimorchio di un Tir. Per l'operaio moldavo non c'è stato nulla da fare: era deceduto sul colpo e non sono bastati gli immediati soccorsi, con la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e l'immediato intervento di una autoambiulanza e dell'equipe medica di rianimazione con l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento.

Una modalità che negli ultimi mesi si è ripetuta già quattro volte in Autobrennero: tutti gli ultimi incidenti mortali sono stati con la stessa dinamica. E asncora una volta il tutto è successo in prossimità di un cantiere di lavoro, come accaduto due volte in dicembre a Rovereto Sud: i rallentamenti che si creano per la deviazione, provocano code molto pericolose.

L'allarme è scattato poco dopo le 8.30, il traffico è stato interrotto a lungo durante le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente.

Per i soccorsi sono intervenuti l'elicottero e un'ambulanza, ma purtroppo per la persona coinvolta, 32 anni, non c'era più niente da fare.

Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.