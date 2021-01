Sono state estese anche al Trentino le ricerche di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi di 63 di 68 anni, scomparsi lunedì pomeriggio da Bolzano.

Da questa mattina i vigili del fuoco trentini sono impegnati con imbarcazioni e droni a perlustrare le acque e le rive del fiume Adige dalla Piana Rotaliana fino al territorio di Ala-Avio.

La coppia sembra svanita nel nulla. Le ricerche, anche con i cani molecolari, lungo tutto il corso del fiume Isarco non hanno fornito alcun esito., così come quelle sul Talvera.

Se fossero caduti in acqua potrebbero essere stati trascinati a valle per moltissimi metri e visto che l’Isarco e il Talvera finiscono nell’Adige si è deciso di verificare la possibilità che i corpi possano essere stati portati dalla corrente fino in Trentino.

L’ultimo accesso a Whatsapp, da parte di Laura Perselli, risale alle 18.46 di lunedì e l’ultima cella agganciata dal telefonino è nei pressi di ponte Roma.

Per questo motivo le ricerche si concentrano lungo le due sponde del fiume a valle del ponte. La coppia ama molto passeggiare, anche se resta il dubbio, visto l’ora della loro scomparsa e le temperature piuttosto rigide di sera.

A dare l’allarme è stato il figlio Benno, che vive con loro nella stessa abitazione: ai carabinieri ha raccontato che erano usciti di casa per una passeggiata e che non sono più rientrati.

Nel frattempo anche la sorella,

che vive ad Innsbruck, lo aveva chiamato, preoccupata perché i genitori non rispondevano ai messaggi.