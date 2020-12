E’ iniziata questa mattina la vaccinazione del personale delle Rsa in Trentino. Dopo che le dosi erano arrivate ieri al Santa Chiara - a bordo di furgoni che hanno distribuito in varie parti d’Italia il carico arrivato per via aerea - nella notte sono rimaste nelle celle frigorifere per la conservazione a -80°. Questa mattina l’avvio delle vaccinazioni nelle residenze sanitarie assistenziali.

Francesca Parolari, presidente Upipa, e Italo Monfredinim direttore di Spes, hanno entrambi parlato di «giornata storica». Il vaccino è stato distribuito a ospiti e personale di Villa Belfonte, Casa Famiglia di Cadine, Rsa di via Veneto a Trento, dell’Apsp di Avio, dell’Apsp del Bleggio, di Borgo Chiese, Cavedine, Ledro, Nomi, Pergine, Pinzolo, Povo, Riva, Spiazzo e Vigo di Fassa.

Nei prossimi giorni sarà la volta delle altre 14 strutture di Upipa dove - ha spiegato Parolari - le adesioni raccolte in due giorni sfiorano le 4.000. Per quel che riguarda Spes, l’adesione tra i pazienti è vicina al 100% mentre per il personale si sta assestando sul 60%.